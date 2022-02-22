МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Мосбиржа с 28 февраля прекращает торги акциями "Иркутскэнерго" в связи с выкупом бумаг мажоритарным акционером, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа допустит к торгам акции еще 240 иностранных компаний

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа"… приостановить с "28" февраля 2022 года торги ценными бумагами, включенными в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг… в связи с поступившим организации требованием о выкупе эмиссионных ценных бумаг…: акции обыкновенные Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации", — говорится в сообщении биржи.

В январе "Иркутскэнерго" сообщило, что "Евросибэнерго" выставило оферту по цене 14,37 рубля за акцию. Датой, на которую будут зафиксированы владельцы выкупаемых акций, установлено 28 февраля (48-й день с даты направления требования о выкупе бумаг). "Евросибэнерго" в настоящее время владеет 98,03% акций "Иркутскэнерго" (обе компании входят в "Эн+ Груп").

"Иркутскэнерго" — энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы.