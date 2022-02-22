МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Акции крупнейших российских банков – Сбербанка и ВТБ, избежавших попадания в санкционные списки Великобритании, дорожают на Московской бирже, следует из данных торгов. Британия представила новые санкции против России

Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех российских бизнесменов в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. Из финансовых организаций это банк "Россия", Генбанк, Промсвязьбанк, "Черноморский банк развития и реконструкции", "Индустриальный сберегательный банк".

"Британцы указывают пять банков, но все они уже под "крымскими санкциями". Если судить по поступающей информации из Европы и США, то предлагаемые санкции в большей степени касаются новых инвестиций, ограничений в торговле, а также финансирования со стороны американских институтов и граждан. То есть пакет "адских санкций", предусматривающий блокировку корреспондентских счетов российских банков или отключение РФ от SWIFT, пока не рассматривается", — прокомментировал РИА Новости Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиций".

"Соответственно, отечественные банки находятся в относительной безопасности, тем более что они не работают напрямую с ЛНР и ДНР. Для финансового сектора РФ это позитив, который наши акции начали отыгрывать", — добавил он.

К 16.22 мск акции ВТБ росли на 2,3%, привилегированные акции Сбербанка – на 0,9%, его обыкновенные акции – на 1,66%. При этом индекс Мосбиржи падал на 2,59%.

"В остальном, блокировку поставок бананов и апельсинового сока из Флориды мы переживем. На рынке также обнаружились неприкасаемые в виде "ВСМПО-Ависма" (+0,57%) и ГМК "Норникель" (+7,81%). Санкции против них могут нанести прямой и очень неприятный удар по авиастроительной и автомобильной отрасли США", — добавил Кочетков.