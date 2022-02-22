МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду и четверг, 23-24 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
23 фев        
  JPY Япония — День рождения императора — выходной на биржах    
3:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2021) -0,3% 2,5%
3:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2021) 0,6% 0,7%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (март) -6,7 -6,3
12:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
12:30 GBP Великобритания — Слушания отчета Банка Англии/Bank of England по инфляции    
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 2,3% 2,3%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,4% 0,3%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 5% 5,1%
14:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
20:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
24 фев        
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,076 млн барр  
3:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (4кв2021) -2,2% 2,6%
15:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
16:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 6,9% 7%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2021) 7% 6,9%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 248 тыс 235 тыс
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 0,7%  
17:40 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло    
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (январь) 11,9%  
18:00 USD США — Продажи нового жилья (январь) 811 тыс 806 тыс
19:00 USD США — Запасы сырой нефти 1,121 млн барр  
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,9 млн барр  
19:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
19:10 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
21:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
24 фев        
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.02) 639,6 млрд долл (на 11.02)  
  RUB НОВАТЭК — СД (участие компании в других организациях)    
  RUB МРСК Урала — СД (отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов за 2021)    