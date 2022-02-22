События в сфере макроэкономики и бизнеса 23-24 февраля
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду и четверг, 23-24 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|23 фев
|JPY
|Япония — День рождения императора — выходной на биржах
|3:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2021)
|-0,3%
|2,5%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2021)
|0,6%
|0,7%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (март)
|-6,7
|-6,3
|12:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|12:30
|GBP
|Великобритания — Слушания отчета Банка Англии/Bank of England по инфляции
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|2,3%
|2,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,4%
|0,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|5%
|5,1%
|14:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|24 фев
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,076 млн барр
|3:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (4кв2021)
|-2,2%
|2,6%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|16:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|6,9%
|7%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|7%
|6,9%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|248 тыс
|235 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|0,7%
|17:40
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (январь)
|11,9%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (январь)
|811 тыс
|806 тыс
|19:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,121 млн барр
|19:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,9 млн барр
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|19:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|21:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|24 фев
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.02)
|639,6 млрд долл (на 11.02)
|RUB
|НОВАТЭК — СД (участие компании в других организациях)
|RUB
|МРСК Урала — СД (отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов за 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20220222/836136321.html