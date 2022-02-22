МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник преимущественно поднимаются на данных макростатистики, инвесторы в целом склонны к осторожности из-за геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,39% — до 33944,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,21% — до 13576,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,12%, до 4354,3 пункта. До выхода статистики Dow Jones снижался на 0,4%, другие два росли в пределах 0,1%.

Инвесторы отыгрывают макростатистику. Так, индекс доверия потребителей в США в феврале снизился слабее ожиданий — до 110,5 пункта при прогнозе в 110 пунктов, сообщила аналитическая Conference Board.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в стране за февраль поднялся до 56 пунктов против 51,1 пункта в январе, PMI в сфере услуг вырос до 56,7 пункта против 51,2 пункта, аналитики ждали 53 пункта. PMI в промышленности поднялся до 57,5 пункта с 55,5 пункта ранее при прогнозе в 56 пунктов.

В понедельник президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.

Инвесторы перестали воспринимать ситуацию как пустую угрозу, теперь они видят реальный риск конфликта, считает глава инвестиционной стратегии и исследований State Street Global Advisors Альтаф Кассам (Altaf Kassam), которого цитирует газета Wall Street Journal.