МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос во вторник по итогам основных торгов на 1,58%, отыграв часть падения начала недели по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,58% — до 3084,84 пункта, долларовый РТС – на 1,59%, до 1226,69 пункта.

В лидерах роста — акции "Газпрома" (+8,51%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 5,36%, обыкновенные акции – на 4,98%), акции ВТБ (+5,74%), "Яндекса" (+7,49%), "Норникеля" (+10,67%) и НЛМК (+8,84%).

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск снижался на 44 копейки – до 79,34 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 89,9 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,69% — до 93,63 доллара за баррель.