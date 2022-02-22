МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Цена на золото не демонстрирует определенной динамики во вторник вечером, находясь в районе круглой отметки в 1900 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на символические 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1899,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,08%, до 24,25 доллара за унцию.

Утром золото находилось в районе отметки в 1910 долларов за унцию за счёт международной напряжённости. Накануне президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Традиционно золото выступает как более надежный актив, поэтому в случае усиления глобальной неопределенности спрос на него увеличивается.

В целом же котировки драгметалла вернулись на уровни первой половины прошлого года, и аналитики не исключают перспектив дальнейшего их роста.

"Общий тренд для драгоценного металла остается "бычьим", на что указывает формирование последовательных более высоких максимумов и более высоких минимумов", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков DailyFX.com.