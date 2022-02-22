МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для акций "Распадской", "Алросы" и "Русала", которые сейчас заметно дорожают, следует из сообщений торговой площадки.

Сообщения о повышении этих границ биржа выпускала с 17.57 до 18.01 мск.

По состоянию на 18.19 мск акции "Распадской" на Московской бирже дорожают на 15,32%, до 490,1 рубля, "Алросы" — на 10%, до 99,33 рубля, акции "Русала" — на 11,22%, до 77,3 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя — вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.