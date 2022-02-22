МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" сократилась на 7,86% — до 5,44 доллара, "Новатэка" — на 7,3%, до 160,05 доллара, "Лукойла" — на 5,29%, до 72,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 3,43% — до 6,92 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 1,34%, до 30,2 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 3,28% — до 26,45 доллара, НЛМК — на 0,52%, до 26,96 доллара, "Северстали" — снизились на 0,51%, до 19,34 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ сократилась на 2,65% — до 0,92 доллара, Сбербанка — на 4,49%, до 10,21 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 6,21% — до 54,4 доллара.

Расписки АФК "Система" подешевели на 7,13% — до 4,17 доллара, "Ленты" остались в цене на уровне прошлого закрытия в 2,11 доллара, "Магнита" — сократились в стоимости на 5,88%, до 11,77 доллара.