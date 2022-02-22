МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись без единой динамики, инвесторы сохраняют осторожность на фоне обострения ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,13% — до 7494,21 пункта, французский CAC 40 — уменьшился на символические 0,01%, до 6787,6 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 14693 пунктов.

Трейдеры сохраняли осторожность на фоне усиления геополитической неопределенности из-за ситуации вокруг Украины. В понедельник президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Повлияли на торги также корпоративные новости и макростатистика. Не дала заметной поддержки DAX статистика по Германии. Так, индекс делового климата исследовательского института IFO в стране вырос в феврале до 98,9 пункта с пересмотренного уровня января в 96 пунктов. Аналитики прогнозировали рост показателя только до 96,5 пункта.

Рынки обратили внимание на новость Volkswagen и Porsche Automobil Holding о планируемом первичном размещении акций (IPO) Porsche AG. В результате акции Volkswagen подорожали на 7,8%, Porsche Automobil Holding — на 10,8%.

Акции британского производителя медицинского оборудования Smith & Nephew выросли в цене на 7,5% после публикации квартальной отчетности и объявления о назначении нового гендиректора. Должность с 1 апреля займет Дипак Натх (Deepak Nath), который ранее работал в Siemens Healthineers.