МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рубль во вторник продолжает рост к доллару и евро, игроки валютного рынка игнорируют сообщения о санкциях Евросоюза и ожидают публичного заявления по ситуации вокруг России и Украины президента США Джо Байдена, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.42 мск снижается на 27 копеек, до 79,51 рубля, курс евро – на 7 копеек, до 90,08 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Курс рубля подвержен сильной волатильности. В первой половине торгов доллар подскакивал до 80,97 рубля, евро поднимался до 91,45 рубля.

Впрочем, днём российская валюта смогла отыграть потери и начать укрепляться, частично этому способствовала растущая стоимость нефти.

Непосредственно по итогам выступления президента РФ Владимира Путина перед журналистами по ситуации вокруг Украины рубль прибавил порядка 20-30 копеек к доллару и евро. Однако затем отечественная валюта замедлила рост к американской валюте и перешла ненадолго к символическому росту к европейской.

Позже рубль спокойно отреагировал на объявление санкций Евросоюзом против РФ.

Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел Евросоюза сказал, что министры приняли решение включить в пакет санкций в отношении России меры против определённых банков. Также министры иностранных дел Евросоюза приняли решение ограничить доступ России к рынкам капитала ЕС.

Боррель сказал, что президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. В то же время под санкциями Евросоюза из-за признания независимости ЛНР и ДНР окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц.

"Ввода российских войск на территорию республик не последовало, а санкционный ответ со стороны ЕС и Великобритании в ответ на решение Кремля оказался относительно мягким, что позволило российской валюте проявить стойкость", — отмечает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Игроки рынка ожидают публичного заявления по ситуации вокруг России и Украины президента США Джо Байдена, которое ожидается сегодня вечером.

ПРОГНОЗЫ

Не будем забывать про пик налогового периода, фактор высоких ставок, а также сохраняющуюся паузу в покупках ЦБ валюты в рамках бюджетного правила, напоминает Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Краткосрочно базовыми ориентирами для курсовой динамики рубля останутся геополитика, цены на нефть, общерыночный аппетит к риску, добавляет он.

Его прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 77,5-80,5 рубля.

"Пока ограничения носят точечный характер, у российского рынка и рубля есть неплохие шансы на развитие коррекционного роста, после чего всё будет зависеть от развития ситуации на украинской границе", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".