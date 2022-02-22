МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рубль на словах президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины резко вырос к доллару и евро и по завершению его выступления продолжил рост, следует из динамики торгов на Московской бирже. США работают над тем, чтобы "Северный поток - 2" не был запущен

Байден ранее во вторник сообщил о введении первой части экономических санкций против России: они будут распространяться на госдолг, а также два российских финансовых института, в том числе ВЭБ.

До выступления Байдена курс рубля колебался у уровней предыдущего закрытия. К 22.50 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 95 копеек, до 78,83 рубля, курс евро – на 79 копеек, до 89,36 рубля.

"Байден пока не вводит самые жёсткие санкции против РФ, хотя они и более жёсткие, чем европейские. Тем не менее запрета на операции с долларами нет, а санкции против госдолга ожидаемы, хотя они и могут ударить по рублю в более длинной перспективе", — прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.