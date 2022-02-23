МОСКВА, 23 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото во вторник закрылись выше 1900 долларов за унцию, на максимуме с июня, после того, как президент России Владимир Путин направил войска в самопровозглашенные республики на востоке Украины. Подобные действия усиливают угрозу военного конфликта на Украине. Золото слабо дешевеет в ожидании ужесточения монетарной политики в США

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 7,60 доллара, или на 0,4%, до 1907,40 доллара за унцию, максимального уровня закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов со 2 июня 2021 года.

Решение президента Путина направить войска на восток Украины последовало за решением признать ДНР и ЛНР.

Угроза вторжения России на Украину привела к усилению напряженности между Москвой и Вашингтоном, а также его союзниками. Текущая ситуация оказывает поддержку котировкам драгоценных металлов, которые считаются активами-убежищами в периоды геополитической неопределенности. В четверг цены на золото достигли 8-месячного максимума, однако в пятницу они снизились перед длинными выходными в США. В понедельник торги на площадках США не проводились в связи с отмечанием Дня президентов.

Международное сообщество резко осудило действия России.

Германия приостановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", а Белый дом заявил о том, что президент США Джо Байден введет санкции против Москвы.

Между тем власти ЕС назвали действия и заявления Владимира Путина "грубым нарушением международного права".

Мартовские фьючерсы на серебро выросли на 1,3% до 24,311 доллара за унцию.

Мартовские фьючерсы на медь снизились на 0,2% до 4,511 доллара за фунт.

Апрельские фьючерсы на платину выросли почти на 0,9% до 1086 доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий выросли почти на 1,5% до 2371,80 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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