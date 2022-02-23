КИЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Украинская национальная валюта ослабла до семилетнего минимума по отношению к доллару, Нацбанк (центробанк страны) установил курс доллара на четверг на уровне 29,25 гривны, при этом в банках доллар стоит 30,4 гривны, следует из данных регулятора, обнародованных на его сайте в среду. Зеленский издал указ о введении режима ЧП на Украине

Официальный курс Национального банка Украины на среду составляет 28,98 гривны за доллар, в четверг он составит 29,25 гривны. Исторический же антирекорд был в феврале 2015 года, когда официальный курс доллара достиг 30,01 гривны.

Вместе с тем в крупнейшем украинском государственном Приватбанке доллар в среду продается уже за 30,4 гривны, то есть дороже официального исторического максимума. Более того, в валютных обменниках Киева стоимость американской валюты ещё чуть выше — в среднем на уровне 30,5 гривны за доллар.