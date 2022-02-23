Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с апреля 2021 года
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. КУРС ЕВРО ПОДНЯЛСЯ ДО 92 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220223/836149510.html
Инфляция в РФ
Минэкономразвития опубликовало данные по годовой инфляции в России
Торги
Доллар подскочил до 81 рубля
Повышение цен в России
В России подорожало дизельное топливо
Ситуация в ДНР и ЛНР
Небензя: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации
Глобальный энергокризис
Торги газом в Европе закрылись на уровне выше $1000 за тысячу кубометров
Нефть
Нефть дешевеет в рамках коррекции после роста в цене до максимума
Экономика Украины
Курс украинской гривны ушёл в минимум к доллару за семь лет
Банки
ВЭБ ответил на введение санкций
Украинский кризис
Британия предоставит Украине новый пакет "военной помощи"
Северный поток-2
США делают все, чтобы "Северного потока - 2" больше не было на повестке
Санкции против РФ
Евросоюз принял санкции против России за ЛНР и ДНР
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. КУРС ЕВРО ПОДНЯЛСЯ ДО 92 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220223/836149510.html
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