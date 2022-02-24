МОСКВА, 24 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на золото в среду закрылись на само высоком уровне более чем за год на фоне российско-украинского кризиса. Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

Цены на золото росли на фоне эскалации между Москвой и Западом, связанной с вероятностью введения российских войск в Донбасс и усилением опасений по поводу риска полномасштабного вторжения на украинскую территорию.

Апрельские фьючерсы на золото выросли на 3 доллара, или 0,2%, до 1910,40 доллара за унцию, на самом высоком уровне закрытия с 7 января 2021 года.

Российско-украинская ситуация “по-прежнему непредсказуемая, и военная ошибка одной из сторон может привести к значительной эскалации конфликта”, говорит Джим Викофф, старший аналитик Kitco.com. “Основной вопрос, которым задаются трейдеры и инвесторы, это преодолели ли неопределенность и обеспокоенность пик с точки зрения рынков”, — отмечает он.

Трейдеры стремятся "учесть в ценах наиболее мрачный сценарий, который, как правило, не реализуется", отметил Викофф. Однако именно в текущей геополитической ситуации "дальнейшее усиление напряженности, например в виде полномасштабного вторжения России на украинскую территорию, может еще больше дестабилизировать рынки", добавил он.

Между тем ФРС США, судя по всему, готовится начать повышать процентные ставки с марта для борьбы с растущей инфляцией. Подобные меры, как правило, способствуют снижению котировок драгоценных металлов.

Мартовские фьючерсы на серебро недавно выросли в цене на 1% до 24,553 доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на медь снизились в цене на 0,6% до 4,484 доллара за фунт.

Апрельские фьючерсы на платину торговались с повышением на 0,5%, по 1091,70 доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий прибавили в цене 2,9% до 2440,60 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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