МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс доллара и евро к рублю на форексе в четверг подскакивают на 9-10% и достигают исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль соответственно, свидетельствуют данные агентства Блумберг. Биткоин дешевеет в четверг утром на 9%

По состоянию на 8.58 курс евро к рублю на форексе увеличивался на 9,15% — до 100,83 рубля за евро с уровня предыдущего закрытия в 92,35 рубля. Курс доллара рос на 9,47%, до 89,41 рубля за доллар с уровня предыдущего открытия в 81,64 рубля.

Ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля.

Московская биржа прекратила торги по валюте в 7.20 мск.