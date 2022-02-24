МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, евро поднялся почти до 100 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 3,94 рубля, до 85,1 рубля (уже подскакивал до 89,6 рубля).
Курс евро в то же время повышался на 3,79 рубля, до 95,49 рубля (уже подскакивал до 99,99 рубля).
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.
Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, говорится в сообщении регулятора.