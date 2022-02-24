МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, евро поднялся почти до 100 рублей, следует из данных Московской биржи. Цены фьючерсов на газ в Европе растут на открытии торгов на 35%

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 3,94 рубля, до 85,1 рубля (уже подскакивал до 89,6 рубля).

Курс евро в то же время повышался на 3,79 рубля, до 95,49 рубля (уже подскакивал до 99,99 рубля).

Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.

Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, говорится в сообщении регулятора.