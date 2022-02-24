МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11.00 мск 24 февраля вплоть до отмены предписания, сообщается на сайте регулятора.

"В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11.00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке", — говорится в сообщении.