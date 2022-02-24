МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ИНДЕКС МОСБИРЖИ ОБВАЛИЛСЯ НИЖЕ 1800 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С ИЮНЯ 2017 ГОДА, ПАДАЕТ УЖЕ НА 42,5% — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836156745.html
Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский объявил о введении на Украине военного положения
Нефть
Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к прежним уровням
Северный поток-2
Министр ФРГ оценил перспективы запуска газопровода "Северного потока-2"
Торги
Бумаги российских компаний в Лондоне дешевеют в четверг на 26-77%
Санкции против РФ
ЕС в четверг обсудит новые меры против России
Украинский кризис
МИД Польши просит своих граждан срочно покинуть Украину
Банки
Ситибанк подтвердил, что продолжит работать в России
Курсы валют
Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене на глобальном уходе от риска
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ИНДЕКС МОСБИРЖИ ОБВАЛИЛСЯ НИЖЕ 1800 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С ИЮНЯ 2017 ГОДА, ПАДАЕТ УЖЕ НА 42,5% — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836156745.html
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