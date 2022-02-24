МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг продолжает обвальное падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины — индекс Мосбиржи падает более чем на 45% и опустился ниже 1700 пунктов впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. Цены фьючерсов на газ в Европе растут почти на 30%

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.

Индекс Мосбиржи к 11.35 мск падает на 45,21% — до 1690,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 50,07%, до 612,51 пункта.