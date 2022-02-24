МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Операции на российских торговых площадках в ближайшие дни связаны с крайне высокими рисками на фоне геополитической ситуации, падение фондовых индексов может быть неограниченным, заявила РИА Новости аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Индекс Мосбиржи обвалился уже на 45,2%

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.

На этом фоне российский рынок акций оказался по давлением распродаж. Индекс Мосбиржи в четверг обвалился ниже 1700 пунктов впервые с февраля 2016 года, долларовый индекс РТС упал на 49,75%, до 615,57 пункта.

"Геополитическая ситуация в настоящий момент крайне напряженная и пока не показывает никаких признаков улучшения, в связи с чем приходится с крайней осторожностью смотреть на краткосрочные перспективы российских активов", — говорит эксперт.

"Потенциал падения фондовых индексов и рубля при продолжении военной операции на Украине, по сути, может быть неограниченным", — добавляет эксперт. "Сейчас рынок крайне волатилен, а операции в эти дни связаны с очень высокими рисками", — заключила Кожухова.