МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг падают в цене на 26-77% на Лондонской фондовой бирже (LSE) в свете обострения ситуации на Украине, сильнее всего дешевеют расписки Сбербанка, свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи обвалился уже на 45,2%

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США и их союзники применят в четверг "полномасштабные" санкции к России из-за ситуации на Украине.

По состоянию на 11.59 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" падает на 26,09%, до 4,07 доллара, "Новатэка" — на 48,13%, до 77,81 доллара, "Лукойла" — на 42%, до 41,6 доллара.

Бумаги "Газпрома" дешевеют на 32,4%, до 4,53 доллара, "Газпром нефти" — на 37,02%, до 18,61 доллара.

Расписки "Норникеля" падают в цене на 31,25%, до 17,88 доллара, НЛМК — на 37,84%, до 16,51 доллара, "Северстали" — на 35,42%, до 12,13 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 34,07%, до 0,65 доллара, Сбербанка — на 76,91%, до 2,07 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", падает на 65,53%, до 17,14 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 30%, до 3,04 доллара, "Магнита" — на 35,34%, до 7,09 доллара, "Ленты" — торгуются на уровне предыдущего закрытия в 2,11 доллара.