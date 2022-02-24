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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836157434.html
Индекс Мосбиржи вернулся к отметке выше 2000 пунктов
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. ИНДЕКС МОСБИРЖИ ЧАСТИЧНО ОТЫГРЫВАЕТ ПОТЕРИ И ВЕРНУЛСЯ ВЫШЕ 2000 ПУНКТОВ, ПАДЕНИЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 33,5% — ДАННЫЕ ТОРГОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 24.02.2022
индексы, рынки, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ИНДЕКС МОСБИРЖИ ЧАСТИЧНО ОТЫГРЫВАЕТ ПОТЕРИ И ВЕРНУЛСЯ ВЫШЕ 2000 ПУНКТОВ, ПАДЕНИЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 33,5% — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется