2022-02-24T12:28:10+03:00
2022-02-24T12:28:28+03:00
2022-02-24T12:28:10+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836157486.html
Индекс Мосбиржи продолжает отскакивать вверх
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРОДОЛЖАЕТ ОТСКАКИВАТЬ ВВЕРХ И ВЕРНУЛСЯ ВЫШЕ 2200 ПУНКТОВ, ПАДАЕТ НА 28% — ДАННЫЕ ТОРГОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 24.02.2022
рынки, экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83278/57/832785748.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83278/57/832785748.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83278/57/832785747.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83278/57/832785747.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83278/57/832785735.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83278/57/832785735.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРОДОЛЖАЕТ ОТСКАКИВАТЬ ВВЕРХ И ВЕРНУЛСЯ ВЫШЕ 2200 ПУНКТОВ, ПАДАЕТ НА 28% — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется