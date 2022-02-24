МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" возобновит торги с 12.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки. Индекс Мосбиржи вернулся к отметке выше 2000 пунктов

"СПБ Биржа" сообщает, что в отношении всех видов ценных бумаг с 24 февраля 2022 года с 12:30 по московскому времени отменяется установленный ранее запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги, в режиме переговорных сделок с кодами расчетов T0, Т1, режиме торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1 и режиме торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1", — говорится в сообщении.

"СПБ Биржа" в четверг с 8.10 мск приостановила торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса.

Московская биржа ранее также приостанавливала торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации, а с 10.00 мск возобновила их. Также в четверг Мосбиржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона из-за снижения индекса более чем на 20%.