МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ в первой половине дня мог продать несколько сотен миллионов долларов в рамках объявленных валютных интервенций, оценил для РИА Новости инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.

Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке объявил в четверг о начале валютных интервенций и о намерении провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций Банка России

Судя по довольно устойчивой динамике курса рубля, Центробанк, кроме предоставления валютной ликвидности, активно продает ее на Московской бирже, считает эксперт.

"Судя по объемам, скорее всего, финансовый регулятор мог продать уже несколько сотен миллионов долларов, которые прошли от уровня немного ниже 90 рублей за доллар", — оценивает Суверов.

Диапазон колебаний курса доллара в четверг составляет 82,57-89,6 рубля. К 13.03 мск доллар стоил 84,3 рубля против 81,16 рубля на закрытие торгов среды. Объем торгов подскочил примерно в три раза против предыдущих недель и уже превышает 3 миллиарда долларов на торгах расчетами завтра.

Президент РФ Владимир Путин утром в четверг объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.