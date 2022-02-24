МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются на 1,5-2% из-за растущей международной политической напряженности, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на 8% днем в четверг

По состоянию на 14.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 2,49%, до 32242 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3%, до 13097,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,38%, до 4121 пункта.

Инвесторы уходят от риска на фоне внешнеполитической эскалации. Обстановка обострилась после заявления президента России Владимира Путина о начале проведения спецоперации по демилитаризации Украины, что вызвало распродажу на рынках рисковых активов. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь ранее в четверг объявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.

"Это ужасно — дипломатия потерпела неудачу. Многие инвесторы опасались этого, что в последнее время сдерживало рост фондового рынка", — сообщили агентству Блумберг аналитики Metzler Capital Markets Ойген Келлер (Eugen Keller) и Себастьян Сакс (Sebastian Sachs).

Вместе с тем акции энергетических компаний дорожают на предварительных торгах на росте котировок нефти и газа. Нефть подорожала до рекордных с 2014 года значений, а стоимость газа подскочила до 1300 долларов за тысячу кубометров. Акции Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips и Equinor дорожают на предторгах на 3-3,5%.

"Хотя прямое экономическое воздействие на США ограничено, поскольку торговые связи между США и Россией относительно ограничены, последствия могут заметно сильнее ударить по Европе. Это особенно актуально в связи с прогнозируемым ростом цен на энергоносители", — добавили эксперты.