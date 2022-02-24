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https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836159231.html
Рубль продолжает отыгрывать утреннее падение
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. Рубль на фоне интервенций ЦБ РФ продолжает отыгрывать утреннее падение: доллар опускался ниже 83 рублей, евро — до 92 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. По... ПРАЙМ, 24.02.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Рубль на фоне интервенций ЦБ РФ продолжает отыгрывать утреннее падение: доллар опускался ниже 83 рублей, евро — до 92 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
По состоянию на 14.42 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,06 рубля — до 83,22 рубля, курс евро — на 97 копеек, до 92,67 рубля. Минутами ранее доллар уходил ниже 83 рублей, евро опускался до 92 рублей.
Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.