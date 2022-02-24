МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Рубль на фоне интервенций ЦБ РФ продолжает отыгрывать утреннее падение: доллар опускался ниже 83 рублей, евро — до 92 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар усилил укрепление к евро в качестве валюты-убежища

По состоянию на 14.42 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,06 рубля — до 83,22 рубля, курс евро — на 97 копеек, до 92,67 рубля. Минутами ранее доллар уходил ниже 83 рублей, евро опускался до 92 рублей.

Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.