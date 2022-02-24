МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ.У России достаточно мер, которые страна будет применять для укрепления национальной валюты. Первая мера для поддержки была задействована уже в четверг: Банк России с 24 февраля начал проводить интервенции по продаже валюты за рубли для стабилизации ситуации, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
"Эта временная мера на какой-то период может удержать рубль от дальнейшего обрушения", — подчеркнул специалист. Золотовалютные резервы нашей страны на какое-то время дадут возможность не допустить дальнейшего резкого падения курса рубля, добавил собеседник издания."
Обязательная продажа валютной выручки экспортерами и экстренный подъем ключевой ставки Банка России — одни из тех мер, которые могут дополнительно поддержать стабильность рубля, но надо понимать, что эти меры среднесрочные", — объяснил он.
Краткосрочно снизить волатильность на валютном рынке можно только путем интервенций. "Пока масштаб новых санкций со стороны Запада непонятен, поэтому трудно давать конкретные прогнозы по срокам и объемам валютных интервенций", — подытожил Потавин.