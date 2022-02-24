МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ.У России достаточно мер, которые страна будет применять для укрепления национальной валюты. Первая мера для поддержки была задействована уже в четверг: Банк России с 24 февраля начал проводить интервенции по продаже валюты за рубли для стабилизации ситуации, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Эксперт оценил способность банков вернуть валютные вклады при санкциях

"Эта временная мера на какой-то период может удержать рубль от дальнейшего обрушения", — подчеркнул специалист. Золотовалютные резервы нашей страны на какое-то время дадут возможность не допустить дальнейшего резкого падения курса рубля, добавил собеседник издания."

Обязательная продажа валютной выручки экспортерами и экстренный подъем ключевой ставки Банка России — одни из тех мер, которые могут дополнительно поддержать стабильность рубля, но надо понимать, что эти меры среднесрочные", — объяснил он.

Краткосрочно снизить волатильность на валютном рынке можно только путем интервенций. "Пока масштаб новых санкций со стороны Запада непонятен, поэтому трудно давать конкретные прогнозы по срокам и объемам валютных интервенций", — подытожил Потавин.