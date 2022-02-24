МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг пытается отскакивать от отметок начала 2016 года и торгуется выше 2000 пунктов, следует из данных Московской биржи. Песков оценил падение рынков на фоне военной операции России

Индекс Мосбиржи к 14.57 мск падает на 33,19%, до 2061,01 пункта, а ранее в течение дня опускался до 1681,55 пункта. Долларовый индекс РТС падает на 36%, до 785,08 пункта, а в течение дня опускался до 610,33 пункта. Минимальная отметка января 2016 года РТС располагается на отметке 607,14 пункта. Акции основных российских эмитентов, соответственно, продолжают находится в глубоком минусе: так, обыкновенные акции Сбербанка теряют 49,45%, бумаги "Газпрома" падают на 41,94%, а "Лукойла" — в минусе на 29,08%.

Российский рынок акций в первой половине дня обвалился после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины — индекс Мосбиржи падал более чем на 45% и опускался ниже 1700 пунктов, впервые с февраля 2016 года, в то же время долларовый индекс РТС падал примерно на 50% и тестировал на прочность минимальные отметки с января 2016 года, следует из данных Мосбиржи.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса. Президент США Джо Байден сказал, что США, их союзники и партнеры в четверг введут жесткие санкции против РФ и заявил, что США продолжат оказывать поддержку и помощь Киеву.

"Индекс Мосбиржи находится в свободном падении. В текущих условиях прогнозирование дальнейшего движения затруднительно",- говорит Анна Буйлакова из "Финама". Тем временем Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции дополнительного предоставления ликвидности банковскому сектору. Тем не менее Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что в ближайшие дни российский рынок будет крайне волатильным.

"К середине дня торги перешли в формат дискретных аукционов — эта мера является альтернативой приостановки сессии, она поможет сгладить амплитуду рыночных колебаний. На авансцене внимания сегодня также остается геополитика и глобальный уход от рисков", — также комментирует ситуацию старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.