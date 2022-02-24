МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 17.00 мск возобновит торги ценными бумагами во всех режимах, говорится в сообщении торговой площадки. Индекс Мосбиржи пытается отскакивать после сильнейшего падения за историю

"СПБ Биржа" сообщает о снятии ранее установленного запрета подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов всеми видами ценных бумаг с 17:00 по московскому времени", — сообщила биржа.

"СПБ Биржа" в четверг с 8.10 мск приостанавливала торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса.

С 12.30 мск "СПБ Биржа" возобновила торги ценными бумагами в режиме переговорных сделок с кодами расчетов T0, Т1, режиме торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1 и режиме торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1.