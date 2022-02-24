События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 февраля
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль)
|0,2%
|0,4%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (февраль)
|-0,3%
|4:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|1,7%
|-0,7%
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (4кв2021)
|2,5%
|1,4%
|10:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (январь)
|0,2%
|-0,5%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|3,1%
|0,7%
|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|3,3%
|5,4%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|13:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,39%
|13:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|14:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло
|14:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (январь)
|0,6%
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь)
|4,9%
|5,1%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь)
|0,5%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (январь)
|-0,7%
|0,8%
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь)
|5,8
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь)
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (январь)
|-0,6%
|1,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|0,6%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|64,1
|57,4
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|67,2
|61,7
|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь)
|-3,8%
|1,0%
|предв.
|USD
|США — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|520
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|645
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|2,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|348,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|213,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|9,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|195,1 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-86,7 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-66,2 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|16,2 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|47,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Evraz — финансовая отчетность по МСФО за 2П2021/2021
|15:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|Evraz — телеконференция менеджмента
|RUB
|Акрон — ВОСА (реестр закрыт 31.01.2022, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет, реестр для выплаты — 09.03.2022)
|30 — див-д 2020
|30 (1П2021) + 720 (9м2021) + 240 (нераспределенная прибыль прошлых лет, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (корректировка инвестпрограммы на 2020-2024)
|RUB
|Газпром нефть — СД (о сделках с долями ООО "Салымский-2")
https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836161143.html