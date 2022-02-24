МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль) 0,2% 0,4%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (февраль) -0,3%  
4:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 1,7% -0,7%
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (4кв2021) 2,5% 1,4%
10:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (январь) 0,2% -0,5%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3%  
10:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 3,1% 0,7%
10:45 EUR Франция — ВВП (г/г) 3,3% 5,4%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,2%  
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
13:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,39%  
13:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
14:10 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло    
14:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (январь) 0,6% 0,4%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь) 4,9% 5,1%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь) 0,5% 0,5%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (январь) -0,7% 0,8%
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь) 5,8  
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь) 0,4%  
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (январь) -0,6% 1,5%
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) 0,6%  
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль) 64,1 57,4
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль) 67,2 61,7
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь) -3,8% 1,0%
предв. USD США — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике    
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 520  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 645  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 2,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 348,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 213,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 9,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 195,1 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -86,7 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -66,2 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 16,2 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 47,6 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Evraz — финансовая отчетность по МСФО за 2П2021/2021    
15:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB Evraz — телеконференция менеджмента    
  RUB Акрон — ВОСА (реестр закрыт 31.01.2022, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет, реестр для выплаты — 09.03.2022) 30 — див-д 2020 30 (1П2021) + 720 (9м2021) + 240 (нераспределенная прибыль прошлых лет, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB ФСК ЕЭС — СД (корректировка инвестпрограммы на 2020-2024)    
  RUB Газпром нефть — СД (о сделках с долями ООО "Салымский-2")    