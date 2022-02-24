МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Московская биржа отменяет завтрашние утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа советует частным инвесторам воздержаться от необдуманных сделок

"Обращаем внимание! 25 февраля 2022 года отменены утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. Начало торгов на фондовом рынке в 9.50, на срочном рынке в 10.00", — сообщила биржа.

Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля в соответствии с рекомендациями совета биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка, а также решением Банка России. Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке.

"Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли", — подчеркивается в сообщении.

Московская биржа в ходе утренней сессии четверга приостанавливала торги на всех рынках после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса. Торги были возобновлены в 10.00 мск.