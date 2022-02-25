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https://1prime.ru/Financial_market/20220225/836167671.html
Биржи США закрылись ростом
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Биржи США закрылись ростом основных индексов на фоне объявления санкций против РФ, свидетельствуют данные торгов. По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос... ПРАЙМ, 25.02.2022
новости, рынки, экономика, мировая экономика, фондовые индексы сша, рост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов на фоне объявления санкций против РФ, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,28% — до 33223,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 3,34% — до 13473,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — 1,5%, до 4288,7 пункта.
Ранее президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против РФ.