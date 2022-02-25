МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов на фоне объявления санкций против РФ, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы Европы упали по итогам торгов

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,28% — до 33223,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 3,34% — до 13473,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — 1,5%, до 4288,7 пункта.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против РФ.