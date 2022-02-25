МОСКВА, 25 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки золота в четверг выросли до максимумов с сентября 2020 года из-за вторжения России на Украину. Инвесторы покупают активы-убежища на фоне геополитических опасений. Золото дорожает на 1,5% на росте спроса на активы-убежища

Склонность инвесторов к риску заметно уменьшилась, и на этом фоне золото вырвалось из "диапазона бычьей консолидации", в котором находилось полтора года, говорит Пол Вонг, стратег-аналитик Sprott. При этом ранее в четверг котировки проверяли на прочность ключевой уровень сопротивления 1965 долларов.

"Мы по-прежнему считаем, что золото – недооцененный защитный актив, – отмечает Вонг. – В прошлом году приток средств на рынок золота значительно уменьшился, однако сейчас ситуация меняется".

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 15,90 доллара, или 0,8%, до 1976,50 доллара за унцию. В ходе торгов четверга цены поднимались до 1976,50 доллара – это максимум для самых активно торгующихся контрактов с сентября 2020 года, согласно данным FactSet.

"Золото – давний инструмент хеджирования против системных рисков и неожиданных рыночных событий", — говорит Хуан Карлос Артигас, глава исследовательского подразделения Всемирного золотого совета – "Нынешний момент – не исключение".

Динамика золота именно такова, как ожидают инвесторы, и его роль как стратегического актива, вероятно, "будет пользоваться дальнейшей поддержкой со стороны растущего спроса ввиду не только геополитической динамики, в том числе высокой инфляции и общей волатильности на рынке", — сообщил он MarketWatch.

Что касается других металлов, то апрельские фьючерсы на платину снизились на 2,7% до 1062,10 доллара доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на серебро выросли почти на 0,6% до 24,687 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий выросли на 2,4% до 2501,90 доллара за унцию. Майские фьючерсы на медь упали на 0,6% до 4,461 доллара за фунт.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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