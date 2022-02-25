МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" возобновит торги ценными бумагами во всех режимах с 17.00 мск, говорится в сообщении торговой площадки. База расчетов индекса Мосбиржи с 18 марта останется без изменений

"СПБ Биржа" сообщает о снятии ранее установленного запрета подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов всеми видами ценных бумаг с 17.00 по московскому времени", — сообщила биржа.

Биржа ранее ограничила режим торгов 25 февраля. С 7.00 до 10.00 мск участникам торгов доступны два режима торгов: режим переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1; адресное репо с Центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1.

С 10.00 мск будет доступен еще один режим торгов: безадресное репо с Центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1.