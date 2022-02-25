Банк России проведет в пятницу трехдневный аукцион "тонкой настройки"
Банк России предоставит банкам 3 триллиона рублей на трехдневном депозитном аукционе РЕПО
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Банк России в пятницу проведет трехдневный аукцион РЕПО "тонкой настройки", предоставив банкам 3 триллиона рублей, следует из материалов регулятора.
Минимальная возможная процентная ставка в заявке — 9,5% годовых. Дата исполнения первой части сделок — 25 февраля, второй части — 28 февраля.
В четверг, 24 февраля, Банк России объявил о новых мерах стабилизации ситуации на финансовом рынке, среди них — валютные интервенции и проведение сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.