МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Банк России в пятницу проведет трехдневный аукцион РЕПО "тонкой настройки", предоставив банкам 3 триллиона рублей, следует из материалов регулятора. "СПБ биржа" возобновит торги ценными бумагами во всех режимах

Минимальная возможная процентная ставка в заявке — 9,5% годовых. Дата исполнения первой части сделок — 25 февраля, второй части — 28 февраля.

В четверг, 24 февраля, Банк России объявил о новых мерах стабилизации ситуации на финансовом рынке, среди них — валютные интервенции и проведение сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.