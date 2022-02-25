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2022
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Российский рынок акций растет на 14,2% в начале пятничных торгов
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. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В НАЧАЛЕ ОСНОВНОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ ПЯТНИЦЫ РАСТЕТ НА 14,2% И ТОРГУЕТСЯ ОКОЛО 2350 ПУНКТОВ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 25.02.2022
индексы, рынки, экономика, новости
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В НАЧАЛЕ ОСНОВНОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ ПЯТНИЦЫ РАСТЕТ НА 14,2% И ТОРГУЕТСЯ ОКОЛО 2350 ПУНКТОВ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется