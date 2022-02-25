МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Московская биржа возобновила торги в пятницу на рынке акций в обычном режиме после дискретного аукциона, индекс Мосбиржи растет уже более чем на 23%, следует из динамики торгов на биржевой площадке. Курс доллара опустился ниже 84 рублей, евро - ниже 94 рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.56 мск рос на 23,51%, до 2541,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 29,1%, до 959,11 пункта.

Ранее Московская биржа сообщала, что с 10.16 мск начался дискретный аукцион по всем акциям и депозитарным распискам в связи с ростом индекса Мосбиржи более чем на 15%. Дискретный аукцион проводится в течение 30 минут.