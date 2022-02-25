МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс рубля ускорил рост примерно на 20-30 копеек к доллару и евро после сообщения Минобороны РФ о том, что подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, следует из динамики торгов на Московской бирже. Эксперт: США начали разрушать гегемонию доллара на рынке займов

Курс доллара расчетами "завтра" к 11.04 мск снижался на 1,84 рубля – до 83,41 рубля, курс евро — на 2,31 рубля, до 92,9 рубля.

До сообщения Минобороны доллар торговался в районе 83,6 рубля, евро – немного выше 93,54 рубля.