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Рубль ускорил рост на сообщении о действиях российских войск на Украине
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Курс рубля ускорил рост примерно на 20-30 копеек к доллару и евро после сообщения Минобороны РФ о том, что подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе... ПРАЙМ, 25.02.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс рубля ускорил рост примерно на 20-30 копеек к доллару и евро после сообщения Минобороны РФ о том, что подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 11.04 мск снижался на 1,84 рубля – до 83,41 рубля, курс евро — на 2,31 рубля, до 92,9 рубля.
До сообщения Минобороны доллар торговался в районе 83,6 рубля, евро – немного выше 93,54 рубля.