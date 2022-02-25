МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций после рекордного за свою историю обвала накануне — на треть — днем в пятницу сократил темпы роста и откатился к отметке 2300 пунктов, исчерпав утренний импульс увеличения на 24%, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Фондовые биржи АТР закрылись преимущественно ростом в рамках коррекции

Индекс Мосбиржи к 14.57 мск подскакивает на 12,27%, до 2310,47 пункта; ранее в пятницу он прибавлял 24%, достигая 2552,46 пункта.

Долларовый индекс РТС растет на 17,2%, до 870,84 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" падает в то же время на 1,67 рубля, до 83,58 рубля, курс евро — на 1,66 рубля, до 93,55 рубля.

Торги на российском рынке акций продолжают проходить при повышенной волатильности за счёт сохраняющейся политической напряженности. Ранние торги сегодня не проводились, а после открытия основной фондовой секции Московская биржа перевела торги по всем акциям и депозитарным распискам в режим дискретного аукциона в связи с ростом индекса Мосбиржи более чем на 15%.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

"Сегодня российский рынок акций пытается отскочить, отыгрывая объявление антироссийских санкций, не затронувших напрямую большинство публичных компаний. Индекс Мосбиржи утром тестировал диапазон 2400-2600 пунктов на фоне оживления покупок в акциях экспортных секторов, однако к середине дня ушел к отметке 2300 пунктов ввиду новой волны давления на акции банковского сектора РФ", — комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

В существенном плюсе торгуются привилегированные акции "Мечела" (+31,23%), бумаги "Газпром нефти" (+20,67%) и "Новатэка" (+15,98%).

Под давлением бумаги банковского сектора: обыкновенные акции Сбербанка падают в цене на 10,99%, привилегированные — теряют 7,01%, падают также котировки ВТБ (-6,74%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4,21%).

Также динамику значительно хуже рынка демонстрируют акции ПИКа (-9,58%) и "Русала" (-8,52%).

ПРОГНОЗЫ

"Мы полагаем, что рынок акций во второй половине дня предпримет еще попытки вернуться к внутридневным максимумам, однако сложная обстановка на Украине и риск переноса позиций через выходные, скорее, настраивают на закрытие торгов в зоне 2300-2400 пунктов по индексу Мосбиржи", — считает Локтюхов.

При этом индекс волатильности достиг максимального за последние годы значения, в связи с чем инвесторам следует осторожно подходить к открытию позиций, предупреждает Александр Ковалев из "Финама".

Технический анализ при этом не даёт ориентиров. На дневном графике индекс Мосбиржи продолжает торги без фактических уровней поддержи и сопротивления, отмечает Ковалев.