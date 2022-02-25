МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Лондонская фондовая биржа (LSE) приостановила членство "ВТБ Капитала" вслед за введением "блокирующих" санкций относительно его материнской структуры — банка ВТБ, говорится в сообщении биржи. Стоимость бумаг российских компаний на бирже Лондона восстанавливается

"Лондонская фондовая биржа немедленно приостановила членство "ВТБ Капитала", — говорится в сообщении биржи.

Против ВТБ введены "блокирующие" санкции в США и Великобритании. Такие ограничения предполагают блокировку всех его активов в этих странах, запреты на любые операции с участием банка в их валютах, а также с любыми контрагентами из этих стран.

Сам банк накануне заявил, что "ВТБ Капитал" разработал план действий, минимизирующий негативные последствия от международных санкций, настроен на продолжение сотрудничества с клиентами и партнерами в соответствии с законодательством и принимает все необходимые меры для урегулирования ситуации с каждым из клиентов.