МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании "Татнефть", следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Норникеля"

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 25.02.2022, 16.58 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 409,7) и диапазона оценки рыночных рисков (до 467,17 рублей, эквивалентно ставке 60%) ценной бумаги TATN (ПАО "Татнефть" ао)", — говорится в сообщении.

К 17.10 мск обыкновенные акции "Татнефти" растут в цене на 23,79%, до 383,5 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.