МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу преимущественно растут, трейдеры продолжают оценивать геополитическую обстановку после новости о возможных переговорах России и Украины, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,75% — до 33474,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшался на 0,48% — до 13408,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,4%, до 4305,8 пункта.

Ранее в пятницу украинский глава Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Опасения рынков в результате несколько ослабли, что поддерживает фондовые рынки.

Рост также связан с коррекционной динамикой. Биржи Азии в четверг опустились на 2-4%, Европы — на 4%. При этом биржи США выросли на 0,3%, 3,3% и 1,5% соответственно.

"Я не думаю, что этот крайне волатильный период уже подходит к концу", — цитирует газета Wall Street Journal мнение старшего инвестиционного директора St. Gotthard Fund Management Дэниела Эггера (Daniel Egger). Эксперт отмечает, что важно продолжать следить за ситуацией в ближайшие дни.

Рынки обращают внимание и на макростатистику по США. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в феврале снизился до 62,8 пункта с январских 67,2 пункта, прогноз составлял 61,7 пункта.