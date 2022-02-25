МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Московская биржа с 28 февраля планирует проводить торги иностранными акциями в режиме основных торгов T+ с расчетами в рублях и долларах только вечером — в период с 17.30 до 23.50 мск, говорится в сообщении торговой площадки. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов на 20,04%

При этом с 17.30 до 17.40 мск будет проводиться аукцион открытия, с 17.40 ­– основные торги.

Изменение расписания распространяется только на акции эмитентов из США и депозитарные расписки с постфиксом —RM.

Участникам доступны режимы переговорных сделок и сделки РЕПО по стандартному расписанию, добавляет биржа.

"Обращаем внимание, что в связи с высокой волатильностью и с целью защиты частных инвесторов были ограничены коды расчетов по указанным ценным бумагам. О снятии ограничений кодов расчетов будет сообщено дополнительно. Московская биржа прикладывает все усилия, чтобы возобновить торги в часы работы американских бирж", — также говорится в сообщении.

Торги акциями иностранных компаний на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами в настоящее время можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях, а с 50 наиболее ликвидными акциями иностранных компаний — также и на утренней.