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Биржи США закрылись ростом основных индексов
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Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов. По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,51% — до 34058,75 пункта, индекс... ПРАЙМ, 26.02.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 26 фев — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,51% — до 34058,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил на 1,64% — до 13694,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,24%, до 4384,65 пункта.