ВАШИНГТОН, 26 фев — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы выросли в рамках коррекции

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,51% — до 34058,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил на 1,64% — до 13694,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,24%, до 4384,65 пункта.