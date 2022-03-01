МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник закрылись заметным снижением на сохранении напряженной обстановки в геополитике, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,72%, до 7330,2 пункта, французский CAC 40 упал на 3,94%, до 6396,49 пункта, немецкий DAX — на 3,85%, до 13904,85 пункта.

Европейские индексы второй день завершают в минусе, с начала недели они потеряли уже 2-5%. В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация вокруг Украины и связанные с ней геополитические риски.

"Экраны торгов на мировых рынках снова окрасились красным, поскольку настроения возвращаются к отказу от риска на фоне ухудшения ситуации на Украине", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) издание The Wall Street Journal.

Трейдеры также отыгрывали статистику по региону. Так, годовая инфляция в Германии, согласно предварительной оценке, по итогам февраля ожидаемо ускорилась до 5,1% с 4,9% в январе. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в прошлом месяце снизился до 58,2 пункта с 58,7 пункта в январе.