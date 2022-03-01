МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника выросла на 30%, немного не дотянув до 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Цены на газ начали торги незначительным снижением, однако затем перешли к росту в пределах 13%. Во второй половине торгов рост ускорился до 15-25%, а к концу торгов составил 30% от расчетной цены понедельника. По итогам торгов стоимость фьючерса составила 1474 доллара за тысячу кубометров, что стало максимальным показателем вторника. Минимальная цена на газ составила 1102 доллара.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.