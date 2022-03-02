МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Доллар по-прежнему остается "твердой валютой" и будет оставаться резервной валютой в перспективе, заявил на слушаниях в палате представителей конгресса США глава ФРС Джером Пауэлл.

"Американский доллар — твердая валюта", — сказал Пауэлл, отвечая на вопросы конгрессменов. По его словам, несмотря на то, что "инфляция, безусловно, слишком высока", "в долгосрочной перспективе американский доллар остается лучшей валютой".

"Так долго, как мы будем следовать закону, поддерживать низкую и предсказуемую инфляцию, мы останемся резервной валютой", — уверен глава ФРС.

Ранее на слушаниях он заявил, что планирует рекомендовать повышение процентной ставки на 0,25% на предстоящем через две недели заседании.