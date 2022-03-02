МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в феврале вырос на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102 триллиона рублей, сообщается на сайте торговой площадки.

Объем операций на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов увеличился в 5,8 раза, на рынке драгоценных металлов снизился в 1,3 раза. Лучшую динамику также продемонстрировали валютный рынок (рост на 44%), срочный рынок (рост 35,9%), денежный рынок (рост на 26%). Объем торгов на фондовом рынке в феврале вырос на 52,5% и составил 5,649 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос в 2 раза до 4,637 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов вырос более чем в 2 раза, составив 231,9 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,011 триллиона рублей, снизившись на 31,1%. Среднедневной объем торгов сократился также на 31,1%, до 50,6 миллиарда рублей. В феврале на фондовом рынке Московской биржи были размещены 49 облигационных займов на общую сумму 570,2 миллиарда рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 353,9 миллиарда.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 35,9% и достиг 16,3 триллиона рублей, или 215,5 миллиона контрактов (162,2 миллиона контрактов в феврале 2021 года). Среднедневной объем торгов составил 815,1 миллиарда рублей, также увеличившись на 35,9%.

"Объем торгов на валютном рынке увеличился на 44,0%, до 34,5 триллиона рублей (24,0 триллиона рублей в феврале 2021 года)… Объем торгов на денежном рынке вырос на 26,0%, до 40,2 триллиона рублей (31,9 триллиона рублей в феврале 2021 года), среднедневной объем операций составил 2,012 триллиона рублей (1,597 триллиона рублей в феврале 2021 года)", — также говорится в сообщении.